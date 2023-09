📷 Un joueur du Standard à la fête en sélection

En ce mois de septembre, Price a quitté Liège, direction la sélection de l'Irlande du Nord.

Pour sa 5e sélection avec son équipe nationale, Price s'est mis en en évidence. Le jeune joueur a en effet inscrit marqué son premier but en sélection, face à la Slovénie. A la 7e minute de jeu, il a égalisé en marquant le but du 1-1.

Look. What. It. Means. First senior international goal for Isaac Price #GAWA pic.twitter.com/krn8CaddZD