Jérémy Doku rêve d'un match avec les Diables : "La revanche..."

Zeno Debast et Jérémy Doku se sont prêtés au jeu des questions-réponses face aux supporters des Diables à Tubize, avant de partir pour Bakou. Doku a donné quelques réponses intéressantes.

Sur un thème léger, Jérémy Doku a ainsi répondu à la question d'un fan lui demandant ce qu'il ferait s'il n'était pas devenu joueur de football professionnel. L'ailier de Manchester City a donné une réponse inattendue : "Rappeur... ou boxeur", révèle-t-il.

Doku et Zeno Debast ont également évoqué leurs rêves en sélection, et le défenseur d'Anderlecht a été clair : ce dont il rêve, c'est d'aller le plus loin possible à l'Euro, et si possible soulever le trophée.

La question suivante concernait leur adversaire de rêve en cas de finale : les Pays-Bas ou la France ? Si Zeno Debast a voté Oranje, Jérémy Doku privilégie lui un "rematch" face à la France. "Pour la revanche", sourit-il. Il n'était encore qu'un supporter en 2018, mais la demi-finale perdue en Russie a visiblement marqué Doku...