Le Standard se donne un peu confiance et gagne un match amical, avec plusieurs recrues au coup d'envoi !

Le Standard a du pain sur la planche durant cette trêve internationale, maintenant que le noyau a été renforcé. Carl Hoefkens peut se réjouir d'une (courte) victoire en match amical.

La première victoire du match amical depuis le début de la saison, la voici... et elle a eu lieu en match amical. Les Rouches affrontaient le FC Dordrecht ce jeudi, à huis-clos, à 11h du matin. Une rencontre lors de laquelle Carl Hoefkens a aligné plusieurs recrues d'emblée.

En effet, Steven Alzate, Kamal Sowah, Isaac Hayden et Daan Dierckx étaient tous titulaires, preuve que Hoefkens compte bien intégrer ses renforts le plus vite possible - il faut dire qu'il en avait bien besoin. C'est cependant Denis Dragus qui a inscrit le seul but du match (1-0).

Le Standard se déplacera à l'AS Eupen le 17 septembre après la trêve, et espère bien pouvoir y remporter son premier match de la saison. Les Rouches sont actuellement 14e au classement avec 3 petits points pris.