🎥 Sur le fil, cet entraîneur belge crée à nouveau l'exploit avec sa sélection nationale

La Gambie, entraînée par le Belge Tom Saintfiet, accueillait le Congo-Brazzaville de Paul Put ce dimanche pour les éliminatoires pour la CAN.

La Gambie avait besoin d'un seul point pour se qualifier en phase finale de la prochaine CAN.

Les hommes de Tom Saintfiet ont pourtant cru que cette qualification allait leur échapper. Le Congo-Brazzaville du Belge Paul Put menait en effet 0-2 à la 45e - avec un 2e but d'un certain Silvère Ganvoula (ex-Anderlecht, Malines, Cercle et Westerlo).

Les Gambiens ont remonté le score dans les 10 dernières minutes de jeu. Badamosi (ex-Courtrai) donnera un assist puis marquera à la 90e, égalisant à 2-2 et libérant tout un pays.

Lors de la dernière CAN, la Gambie avait crée la sensation en se hissant jusqu'en quart de finale.