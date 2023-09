Cet ancien Diable Rouge se lance dans une nouvelle discipline

Après avoir rangé ses crampons en 2020, Tom De Sutter se consacre pleinement à son empire du padel. Copropriétaire de douze clubs, il précise que son objectif n'est pas financier.

Au cours de ma carrière, j'ai toujours manifesté un intérêt pour l'aspect commercial du sport", a partagé De Sutter lors d'une interview avec Het Nieuwsblad.

"Sans généraliser, il est possible de percevoir une certaine éthique accrue dans l'entrepreneuriat par rapport au football. Il y a à peine un an, le monde du football était secoué par les préparatifs de la Coupe du Monde au Qatar, mais aujourd'hui, de nombreux joueurs de haut niveau recherchent des opportunités financières en Arabie Saoudite. Il semble que certaines personnes n'en aient jamais assez."

De Sutter, qui travaille régulièrement plus de 70 heures par semaine pendant les périodes de pointe, a ajouté : "Sur le plan financier, je n'ai pas besoin de travailler autant, mais il est difficile de se détacher de cette passion. En outre, vous ne me verrez pas arborer quinze montres ou posséder trois Ferrari. Est-ce que je gagne plus qu'en tant que footballeur ? Non, certainement pas... L'argent n'est pas la priorité, mon objectif principal est de voir mon entreprise prospérer."

De Sutter a bâti sa carrière de joueur en Belgique, évoluant pour des clubs tels que Torhout, le Cercle Brugge, Anderlecht, le Club Brugge, Lokeren, le KV Oostende et le FC Knokke. Il a également porté le maillot des Diables Rouges à quatorze reprises.