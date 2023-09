Olaigbe a trouvé "quelque chose de mieux que le Standard"

Le jeune joueur qui vient de signer au Cercle semble être heureux de ne pas avoir signé au Standard.

Kazeem Olaigbe a effectué le passage de Southampton à Cercle Bruges, et le jeune Diablotin de 20 ans est prêt à conquérir les terrains belges. Il s'est déjà fait remarquer avec l'équipe nationale belge des moins de 21 ans en inscrivant le but victorieux contre le Kazakhstan.

Face à Westerlo, Olaigbe a joué sept minutes et il s'est déjà montré à son avantage. Il aurait même pu marquer son premier but, mais il a préféré faire une passe. "Parce que, selon moi, il était dans une meilleure position pour marquer", explique Olaigbe à Het Laatste Nieuws. "Dommage qu'il n'y ait pas eu de but, la prochaine fois sera meilleure. Car donner des passes décisives et marquer des buts, c'est ce pour quoi je vis."

Olaigbe est lié à Cercle Bruges jusqu'en 2027. "Le projet ici me plaît énormément", déclare-t-il. "Il y a quelques mois, j'aurais pu signer avec le Standard, mais mon agent m'a conseillé d'attendre quelque chose de mieux. Heureusement, je l'ai écouté. Ici, on travaille sur le développement des jeunes joueurs, et c'est exactement ce dont j'ai besoin à ce stade de ma carrière.""