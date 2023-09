Le FC Barcelone prend des mesures drastiques avant la réception de l'Antwerp

Le FC Barcelone a communiqué ce lundi, expliquant que le match à domicile face à l'Antwerp en Ligue des Champions était considéré comme "à haut risque".

Le club a donc activé un protocole de sécurité, limitant la liberté des fans anversois et leur imposant des consignes bien claires et définies.

Notamment, les supporters de l'Antwerp ne pourront rester que dans une zone du stade bien définie. Ils ne peuvent pas acheter de tickets sur place. De plus, ils ne peuvent pas porter de signes distinctifs de leur club (tel un maillot ou une écharpe) en dehors de la zone indiquée.

