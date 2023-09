Jérémy Doku a-t-il volé un titre à Kyle Walker ? "Il n'a aucune chance"

Le Diable Rouge est un joueur de Manchester City depuis cet été. Contre West-Ham, Jérémy Doku a ouvert son compteur avec les champions d'Europe.

L'intégration de Jérémy Doku à Manchester City se passe à merveille. Titulaire pour la deuxième fois sur la pelouse de West-Ham ce dimanche, le Diable Rouge a impressionné : un but, plusieurs passes décisives potentielles et un statut d'homme du match, rien que ça.

En conférence de presse, Pep Guardiola avait d'ailleurs avoué être sous le charme de Doku, ne s'attendant pas à ce qu'il prenne aussi rapidement ses marques dans le onze champion d'Europe la saison dernière.

D'une vitesse folle sur les premiers mètres, Jérémy Doku a peut-être volé un titre symbolique à Manchester City. Celui du joueur le plus rapide, détenu par Kyle Walker. Un titre honorifique, auquel le latéral droit tient cependant beaucoup.

Après la victoire contre les Hammers, il a été demandé à l'international anglais s'il avait perdu sa place de joueur le plus rapide de l'équipe, au profit de Doku. "Il est très rapide, plus rapide que moi sur les cinq premiers mètres. Mais non, il n'a aucune chance" a souri Kyle Walker. Une touche d'ironie, mais de premier degré également.