Sofian Kiyine, un homme changé après son crash : "Dieu m'a envoyé un message"

Sofian Kiyine a rapidement retrouvé les terrains après son terrifiant accident de voiture en mars dernier. Désormais, il assure être un homme changé.

Le 30 mars dernier, Sofian Kiyine était victime d'un grave accident de la route. En tort, car en état d'ébriété, le joueur s'était encastré dans le hall omnisports de Flémalle, où s'entraînaient de jeunes sportifs peu de temps avant l'accident.

Miraculeusement, aucune victime n'était à déplorer et Kiyine lui-même reprenait le chemin des terrains quelques mois plus tard. Cette saison, il compte déjà 5 apparitions pour OHL, et assure que cette expérience lui a ouvert les yeux.

"Je ne pense pas que je toucherai à nouveau une goutte d'alcool. Cela m'a tellement m'a tellement marqué que je préfère éviter le risque. Dieu m'a envoyé un message. Dans notre religion, on ne boit pas, et je respecterai ça", assure le Belgo-Marocain.

Dans le cadre de sa condamnation, Sofian Kiyine doit désormais effectuer un parcours de réinsertion auprès des victimes d'accidents de la route. "J'aide les gens victimes d'accidents. Des personnes amputées, partiellement paralysées. Parfois, ce sont des choses idiotes avec des conséquences très graves", explique-t-il.

"Je me rends compte que j'ai eu beaucoup de chance. J'aurais pu me retrouver dans cette situation. Dès que j'ai du temps libre, j'y vais. Cela m'affecte mais me fait aussi beaucoup de bien", conclut Kiyine.