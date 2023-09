Très bonne nouvelle pour Julien Duranville au Borussia Dortmund !

Après une blessure difficile à avaler, Julien Duranville a refoulé la pelouse sous les couleurs du Borussia Dortmund, avec les U19. Un grand pas vers son retour en Bundesliga.

Quelques mois après son arrivée au Borussia Dortmund et malgré une montée au jeu tonitruante lors du dernier match de la saison dernière, Julien Duranville s'est blessé et n'a plus rejoué en Bundesliga.

La jeune pépite belge (17 ans), qui est absente depuis la fin du mois de juillet, attend encore avant de connaître sa première titularisation sur les pelouses allemandes.

Ce ne sera pas encore pour tout de suite, mais Julien Duranville vient de faire un grand pas. Il est monté au jeu avec les U19 de Dortmund, ce dimanche. Un bon moyen de reprendre le contact avec les pelouses, une petite soixantaine de jours après sa blessure.

Impossible encore d'estimer quand Duranville sera de retour dans le noyau A de Dortmund et présent, ne serait-ce que sur le banc, pour un match de Bundesliga. Mais les choses vont dans le bon sens, on ne va pas s'en plaindre.