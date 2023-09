Steven Alzate évoque le mois d'octobre dantesque du Standard et les retrouvailles avec Ronny Deila

Le Standard se prépare à un mois d'octobre dantesque. Avant ça, les Rouches se déplaceront à Louvain samedi et n'ont d'autres choix que de prendre les trois points.

Ce samedi soir, le Standard de Liège se déplacera à Louvain et n'aura pas le droit à l'erreur.



Sur le plan comptable, premièrement, puisque les Louvanistes sont devant les Rouches au classement, dans la lutte pour sortir des play-offs 3.

D'un point de vue du calendrier, également, puisque le Standard prépare un mois d'octobre dantesque. Les Rouches rencontreront le Club de Bruges, Anderlecht et La Gantoise et doivent impérativement prendre des points.



Dans le cas contraire, le matricule 16 ne pourra plus parler de top 6, comme l'a encore mentionné Steven Alzate ce jeudi en conférence de presse.



"Évidemment, cela reste toujours notre objectif. Le début de saison a été difficile, mais tout le monde voit que l'équipe joue de mieux en mieux. Il y a beaucoup de qualité dans le noyau. Quand nous commencerons a gagner des matchs, tout le monde va prendre confiance et les choses iront dans le bon sens."

"Bien sûr qu'on pense un petit peu à ce mois d'octobre. Il y aura des matchs excitants, des grands matchs. Contre Bruges, ce sera bien sûr un match particulier. Mais avant cela, on doit se concentrer sur le match de samedi à Louvain et tout faire pour le gagner. C'est en prenant match par match que le Standard va revenir à sa place" a conclu le milieu de terrain colombien.