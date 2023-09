L'Antwerp ne parvient toujours pas à marquer pour la troisième fois consécutive

Le Kavé et la Matricule 1 clôturaient ce samedi de JPL, pour le compte de la 9e journée.

Malines accueillait le champion en titre avec pour objectif de stopper la série après ses deux défaites consécutives. En face, l'Antwerp a enchainé deux nuls blancs après sa claque reçue à Barcelone et cherchait également à se relancer avant d'accueillir le Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions.

Le Matricule 1 a eu la possession mais le Kavé s'est montré dangereux à plusieurs reprises par l'intermédiaire de Nikola Storm. Arbnor Muja a eu une belle occasion d emettre les visiteurs aux commandes en milieu de première mi-temps, mais son tir est passé au-dessus de la barre.

Après le repos, Muja et Wijndal tentaient bien de forcer le verrou malinois mais sans succès. Avec un Vincent Janssen discret, Mark van Bommel faisait entrer Michel-Ange Balikwisha, Zeno Van Den Bosch et Anthony Valencia, mais rien n'y faisait et le Matricule 1 ne trouvait jamais la faille.

L'Antwerp enchaine un troisième match nul.