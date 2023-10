Marc Wilmots explique comment il a recadré un Diable Rouge

Ancien sélectionneur des Diables Rouges entre 2012 et 2016, Marc Wilmots a été en charge de nombreux joueurs issus de la génération dorée. Certains réussissent une très belle carrière, d'autres pataugent.

C'est le cas de Michy Batshuayi. L'attaquant fêtait ses 30 ans ce lundi. Barré sur le front de l'attaque au Fenerbahce, la carrière de Batshuayi a de quoi décevoir au vu de son talent.

Sur le plateau de La Tribune, Marc Wilmots a expliqué que l'attaquant a toujours quelques problèmes disciplinaires, notamment concernant ses retards à l'entraînement.

"Oui il y avait sans doute un peu de problèmes de discipline mais je pense qu’avec le temps maintenant c’est résolu. Peut-être qu’il ne parvient pas à enchaîner, tout une saison, à être performant. Il avait super bien commencé à Dortmund puis il a été blessé et a eu un petit creux. Et vu qu’il appartenait à Chelsea, il partait, il revenait. Il n’a jamais su trouver le club où il était bien, lui, sa famille… Il y a beaucoup d’éléments que l’on n’a pas. Ce dont on est sur c’est que c’est un grand buteur, un bon buteur."

L'ancien sélectionneur national raconte."Il arrivait en retard. Ce n’est pas un problème, mais il y a une manière de le gérer. Moi ça a été très simple, je ne l’ai pas sélectionné une fois. En septembre il vient, il arrive trois ou quatre fois en retard sur les dix jours, je ne le sélectionne pas en octobre, mais je le sélectionne en novembre. Je lui ai juste dit 'tu as compris maintenant ?' et puis il était à chaque fois un quart d’heure à l’avance dans le bus. Il avait compris, c’était fini. Un exemple et c’était réglé", continue Wilmots.

"En club, on l’a laissé faire ce qu’il voulait quand il était jeune, là en équipe nationale ce n’était plus le cas (...) C’est une question de respect vis-à-vis des autres, vis-à-vis du staff."