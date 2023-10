Promu avec le RWDM, relégué avec Lyon ? Le cauchemar de John Textor

L'Olympique Lyonnais connait une crise sans précédent. Le club dirigé depuis peu par l'hommes d'affaires américain John Textor est l'actuelle lanterne rouge de Ligue 1. Une situation qui risque de ne pas s'arranger et peut avoir une résonance en Belgique. Au RWDM, mais aussi ailleurs...

En quelques mois, John Textor est passé d'illustre inconnu à personnage dont le nom est très souvent cité dans les médias. Et, malheureusement, pas pour les bonnes raisons...

L'Américain aurait pu être l'homme de la remontée dans l'élite au RWDM. Il a décidé d'en être la figure contestée, qui dérange. De par ses décisions, d'abord. En virant le directeur sportif Julien Gorius la saison dernière, puis en créant un raz de marée total ensuite, considérant que le président Thierry Dailly et le coach Vincent Euvrard ne devaient pas faire partie de l'avenir du club.

Des mesures déjà en soi impopulaires et très mal reçues par le noyau dur molenbeekois, que Textor a agrémenté d'une communication au mieux maladroite, au pire défiante.

La situation catastrophique de John Textor à l'Olympique Lyonnais

Si la situation sportive au RWDM a depuis rassuré avec quelques bons résultats et un fond de jeu encourageant - malgré les récentes déceptions contre Charleroi puis Westerlo -, le propriétaire d'Eagle Group est en train de vivre une véritable tempête dans l'Hexagone.

Désormais président de l'Olympique Lyonnais suite au départ de l'historique Jean-Michel Aulas, Textor est confronté à une crise sportive et structurelle sans précédent. Et cela, quelques mois après son arrivée...

A nouveau défait dans son Groupama Stadium ce dimanche, par Clermont, Lyon est lanterne rouge de Ligue 1, avec seulement 3 petits points en 9 matchs. Une situation insupportable, à laquelle réagit massivement la presse française en dézinguant les joueurs mais aussi leur nouveau président. Récemment orphelin d'un Laurent Blanc qui était persona non grata, Lyon pourrait ne pas sortir la tête de l'eau, avec un calendrier absoluement dantesque ces prochaines semaines - face à Marseille, Rennes, Lille, Lens ou encore Monaco.

A cette situation, la réaction de Textor a été de rappeler récemment aux fans lyonnais de continuer à soutenir l'équipe, tout en envoyant un message cinglant à ses joueurs.

Plus interpellant encore : questionné sur les risques de voir Lyon descendre en Ligue 2, il a fait référence à l'avant-saison du club, et une défaite en amical face au RWDM. "Quand notre équipe belge qui était en reconstruction nous a battus en pré-saison, j'aurais dû réagir."

Le RWDM attentif ; une piqûre de rappel pour le Standard et Anderlecht

Bien que Textor semble confiant envers Fabio Grosso et plaisante même lorsqu'on lui pose la question de la relégation, la situation a de quoi interpeller de l'autre côté de la frontière, au RWDM. Comme on l'a vu récemment à Ostende, un club qui ne fonctionne pas bien dans une "galaxie", cela n'annonce jamais rien de bon. Pour des questions de budget, ou d'investissements futurs.

Club historique du paysage français et ancien grand dominateur du championnat pendant 7 années de suite, Lyon vacille. On se rappelle que le Standard et Anderlecht, où la situation sportive semble s'être améliorée, étaient menacés de près ou de loin par la relégation récemment.

Anderlecht a récemment changé de direction sportive et a vécu une grosse crise la saison dernière, avec les restructurations qui ont vu Wouter Vandenhaute quitter son rôle de président exécutif. Le Standard a quant à lui vu Bruno Venanzi mettre les voiles et vendre le club à 777 Partners, dont la gestion et les résultats dans leurs différents clubs inquiètent.

Que les clubs historiques aient besoin de se reconstruire et changent de direction, soit. Le football est une question de cycle. Il reste que rien n'est jamais vraiment acquis...