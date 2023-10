Voici le 11 le plus cher de Pro League : Vermeeren bien entouré, un Mauve dans l'équipe

Arthur Vermeeren est récemment devenu le joueur le plus cher de Pro League selon Transfermarkt. Mais à quoi ressemble le 11 le plus onéreux de notre championnat ?

(note : toutes les valeurs sont issues du site de référence Transfermarkt)

Gardien de but

Le gardien le plus cher de Pro League est Maarten Vandevoordt. Le portier du KRC Genk est estimé à 9 millions sur Transfermarkt, et a en réalité... déjà été transféré pour plus cher que ce montant, puisque le RB Leipzig l'a acheté pour 10 millions d'euros, et prêté dans la foulée au club limbourgeois.

Défenseurs

Le back gauche le plus cher de D1A n'a pas beaucoup joué cette saison : il s'agit de Bjorn Meijer, qui est estimé à 10 millions d'euros. De l'autre côté, c'est encore le Racing Genk qui est représenté avec l'international colombien Daniel Muñoz, estimé à 9 millions.

On retrouve un troisième joueur de Genk en défense centrale - et ils sont en réalité deux à être estimés à 8 millions : Marc McKenzie et Carlos Cuesta. Ce dernier a nos faveurs en raison d'un plus grand nombre de minutes de jeu cette saison.

Enfin, Zeno Debast est le seul Mauve du onze, mais aussi le défenseur le plus cher de D1A : le jeune Diable Rouge est estimé à 13 millions d'euros.

© photonews

Milieux de terrain

Le joueur le plus cher de Pro League est un milieu de terrain et champion de Belgique : il s'agit d'Arthur Vermeeren, estimé désormais à 25 millions d'euros, une somme qui devrait encore grimper. Sans surprise, Bilal El Khannouss est également très bien côté, à 18 millions d'euros.

Le dernier membre du trio pourrait par contre voir sa valeur baisser assez vite vu ses 26 ans, mais Bryan Heynen reste une valeur sûre, estimée à 11 millions d'euros, et confirme la domination de Genk dans ce classement. Il est préféré à Mandela Keita, lui aussi estimé à ce prix mais qui, comme McKenzie, compte moins de temps de jeu. On en reparle dans 6 mois.

Attaquants

Dans ce secteur, pas de Genkois, mais bien des Brugeois. Antonio Nusa est le second joueur le plus cher de Pro League derrière Vermeeren, avec une valeur estimée de 20 millions d'euros, qui devrait là aussi bien grimper au fil des mois.

À droite, place à Andreas Skov Olsen, le 3e brugeois du onze, qui est estimée à 18 millions d'euros par Transfermarkt. Enfin, c'est peut-être son début de saison un peu moins flamboyant en championnat qui a privé Gift Orban d'une valeur marchande encore supérieure : il n'est que le second ex-aequo avec une valeur de 20 millions d'euros, mais rapportera à coup sûr gros à La Gantoise...

Le onze :

Vandevoordt / Meijer - Debast - Cuesta - Muñoz / Vermeeren - Heynen - El Khannouss / Nusa - Orban - Skov Olsen