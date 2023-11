Brian Riemer a-t-il "trop" fait tourner ? Il se défend et a de grandes ambitions pour la Coupe !

Dix changements dans le onze : Brian Riemer a-t-il un peu exagéré ce mardi au Tivoli ? Le coach danois ne le pense pas, et s'explique... tout en annonçant la couleur !

Le RSC Anderlecht ne s'est clairement pas baladé ce mardi en déplacement chez le leader de Nationale 1, et cela n'a pas étonné Brian Riemer : après tout, aucun club de D1A n'est passé les doigts dans le nez en 8e de finale. "Les résultats des autres matchs le montrent : je n'ai jamais connu un match de Coupe qui soit facile dans ma carrière", assure le coach du Sporting.

Pas d'excuses cependant : "La Louvière est une équipe très organisée, il faut leur donner du mérite. Nous avons mis de l'intensité, mais la qualité n'était pas suffisante pour marquer plus de buts", reconnaît Riemer. "Au final, nous sommes qualifiés, c'était l'objectif".

Anderlecht veut gagner la Coupe

Devant ce manque d'intensité et de fluidité dans le jeu, on peut se demander si Brian Riemer n'avait un peu exagéré en faisant 10 changements. "Je suis très content de mes choix. Les joueurs présents sur le terrain méritaient de jouer", assure-t-il. "Oui, j'aurais pu garder le même 11, mais qui me dit que nous en aurions mis 5 pour autant ?".

La Coupe s'avère très importante pour le Danois, qui dispose d'un noyau très large. "D'autant plus sans compétition européenne", confirme Riemer. "C'est très simple : nous voulons gagner la Coupe. Mais il faut donner des opportunités. Bien sûr, je sais qu'en changeant 10 titulaires, ça aura un impact. Mais si je ne l'avais pas fait, des joueurs auraient pensé : "Oh, Brian joue toujours avec les mêmes, je n'aurai jamais ma chance". Je suis content de l'avoir fait".