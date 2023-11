Zeno Debast peut sourire : enfin une clean-sheet pour Anderlecht à La Louvière

C'est l'une des rares fois cette saison, mais Anderlecht n'a pas concédé de but sur la pelouse du Tivoli. Un motif de satisfaction pour Zeno Debast.

Anderlecht n'a pas eu la tâche aisée, ce mardi sur la pelouse de La Louvière. Les Mauves n'ont cependant eu besoin que d'un petit but pour passer au tour suivant, venu de Benito Raman.

"Je suis très heureux de la victoire. On savait que ce ne serait pas un match facile, dans un beau stade et avec des beaux supporters. On a mis notre but, on a fait notre match. On aurait pu faire mieux mais en Coupe, seule la victoire compte" se réjouissait Zeno Debast après la rencontre.

C'est l'une des rares fois cette saison, mais Anderlecht est parvenu à conserver sa cage inviolée. Un motif de satisfaction pour les Mauves et pour le défenseur central.

"C'est bien de garder le zéro. Avec toute l'équipe, on a bien défendu. Ce n'était pas simple avec les automatismes, mais c'est normal. Les joueurs n'ont pas souvent joué ensemble mais je suis content de la mentalité de toute l'équipe. Je pense aussi aux entrants, notamment à Thorgan. Cela fait plaisir de les voir comme ça" a conclu Zeno Debast au micro de RTL Sports.

La dernière clean-sheet d'Anderlecht remontait au... 13 août (0-1 à Saint-Trond). Il s'agissait de la deuxième rencontre où Anderlecht n'encaissait pas de but après la deuxième journée de championnat, le 6 août contre l'Antwerp (1-0). Une troisième cage inviolée en 13 matchs officiels qui fait donc beaucoup de bien au Sporting.