(Exclusif) : Bart Verbruggen s'adapte encore à l'Angleterre : "Tout va plus vite qu'en Belgique"

Bart Verbruggen était l'un des meilleurs gardiens du championnat de Belgique, et a été transféré à Brighton & Hove Albion l'été dernier. Il a un peu peiné à exploser en Angleterre, et nous en parle !

Bart Verbruggen (21 ans) était l'une des sensations de la D1A la saison passée. Auteur d'une demi-saison de folie avec Anderlecht, il a décroché son transfert vers la Premier League en moins de 6 mois pour 20 millions d'euros.

Il aura fallu quelques semaines à Verbruggen pour s'habituer au football anglais, et il ne s'en cache pas quand nous lui posons la question. "Oui, ça a été un grand saut en avant, pour être honnête. La Premier League est le plus grand championnat du monde, avec les meilleurs joueurs du monde. Tout va un peu plus vite qu'en Belgique", confesse l'ancien gardien du RSCA.

Verbruggen : "Je suis fier de jouer pour les Pays-Bas et Brighton"

"Mais je passe un excellent moment ici. J'apprends encore tous les jours et je suis très heureux d'être en Angleterre", continue Verbruggen. Les choses ont été très vite pour le Néerlandais, passé de la JPL à la Premier League mais aussi devenu n°1 des Pays-Bas en très peu de temps.

"Je me prépare pour ça depuis que je suis gamin. Mais je ne vais pas vous mentir : ça a été très vite", reconnaît Bart Verbruggen. "Cela dit, en tant que joueur, c'est ce dont vous rêvez. Vous voulez tout maintenant, maintenant, maintenant ! Je suis très heureux, très fier de pouvoir dire que j'ai porté le maillot des Pays-Bas, que je joue à Brighton".

Reste désormais à confirmer, et l'ancien prodige de Neerpde sait qu'il en est capable. "Je veux continuer à m'améliorer, et j'y travaille chaque jour pour continuer à progresser et aider mon équipe", conclut Verbruggen avec ambition.