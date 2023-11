Un débutant fait des miracles à Anderlecht !

Le RSCA Futures est invaincu depuis six rencontres et pointe désormais à la neuvième place en Challenger Pro League. Grâce à un gros mois d'octobre, les espoirs d'Anderlecht se sont grandement éloignés de la zone rouge. Et cette fois, le crédit revient à Marink Reedijk.

Trois rencontres et trois victoires pour le RSCA Futures au mois d'octobre. Déjà sortis invaincus de leurs affrontements contre Seraing et le Lierse fin septembre, les espoirs d'Anderlecht ont fait encore mieux. Contre Ostende (1-2), le SL16 FC (3-0) et le RFC Liège (0-2), les jeunes Mauves ont fait le carton plein, qui les a propulsés à la neuvième place de cette Challenger Pro League. Et un homme est à créditer pour cette performance, Marink Reedijk. L'entraîneur du RSCA Futures est l'entraîneur du mois en Challenger Pro League. Assistant à Vitesse pendant deux saisons, le Néerlandais (30 ans) vit la première saison de sa carrière comme entraîneur principal. Une belle pioche pour Anderlecht ? #MOTM | Mesdames et Messieurs, le nouveau @Securex_BE Manager du mois : Marink Reedijk ! 🏆🟣 pic.twitter.com/4pOnqvqC3W — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) November 8, 2023