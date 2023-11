L'intense émotion d'Axel Witsel après son premier but avec l'Atlético

Axel Witsel, avancé sur une action, a repris un centre en retrait et a lancé la victoire de l'Atlético ce dimanche.

Le premier but de Witsel sous les couleurs madrilènes, depuis son arrivée en juillet 2022 et 58 rencontres disputées.

Après sa première réalisation, Witsel a célébré en levant les mains vers le ciel. Un geste en hommage à sa grand-mère, décédée quelques heures avant le début du match.

”Je suis à la fois triste et heureux. Ma grand-mère est décédée ce matin. Ce but signifie donc beaucoup pour moi. Tout d’abord, parce qu’il y a longtemps que je n’étais plus parvenu à trouver le chemin des filets. Ensuite, car je souhaite lui dédier", a déclaré Witsel en après-match.

🇧🇪😢 Axel Witsel: “I’m happy and sad at the same time. I lost my grandmother this morning, and despite being happy to score a goal, I want to dedicate this goal to her.”



Stay strong, @axelwitsel28! ❤️🤍 pic.twitter.com/4P8KKcVGZi