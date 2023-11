Un futur au Standard ? Steven Alzate ne se cache pas

Dans la dernière ligne droite du mercato, le Standard a réalisé un joli coup en faisant revenir Steven Alzate pour une deuxième année en prêt.

Le Colombien est plus que jamais vital à l'équilibre au sein du milieu de terrain du Standard. En effet, Alzate est titulaire indiscutable depuis son retour à Sclessin, à la mi-septembre. Prêté par Brighton, Alzate sait qu'il a besoin de se montrer pour redonner de l'élan à sa carrière. Mais même s'il n'est que prêté, il ne ferme pas la porte à continuer l'aventure avec les Rouches les prochaines saisons.

"La Belgique est un beau tremplin. Le Standard m’a permis d’avoir du temps de jeu et de me montrer, ce qui est crucial pour moi. Mais pour être honnête, si vous m’aviez dit il y a quelques années que j’évoluerais en Belgique, je n’y aurais pas cru. Mais aujourd’hui, je suis reconnaissant d’être ici et qui sait si je ne resterai pas plus longtemps, qui sait, le temps nous le dira", a déclaré Alzate dans une interview accordée à la Dernière Heure.

Il s'est ensuite exprimé sur son attachement au club. "C’est ma dernière année de contrat à Brighton même si j’ai une option pour une supplémentaire qui n’a pas encore été levée. Pour le moment, je ne sais pas où je serai dans quelques mois mais le plus important, c’est que je joue et que je me sens bien où je suis (...) Je peux comprendre que les gens puissent penser d’un joueur en prêt sans option qu’il n’est pas vraiment concerné à 100 % par la situation du club dans lequel il est prêté (...)"

"Je veux me battre pour le Standard. OK, je n’ai pas d’option pour rester ici mais je suis tout de même revenu à Sclessin alors que j’avais d’autres opportunités. Si je n’avais pas connu une belle saison lors du dernier championnat, si je n’avais pas noué de si belles relations avec les gens du club et les fans, sans cette connexion particulière, je ne serais pas revenu.”