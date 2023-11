L'Antwerp sauve les meubles à Saint-Trond

Longtemps mené, l'Antwerp a dû se contenter d'un point sur la pelouse de STVV (1-1).

Deux semaines après le 6-0 infligé au Standard et à quatre jours d'un match de Ligue des Champions contre le Shakhtar, l'Antwerp espérait engranger des points et de la confiance à Saint-Trond.

Mais les champions Belgique en titre ont manqué leur entame de match et c'est STVV qui a eu les plus belles opportunités en première période. Une domination récompensée à quelques minutes de la pause. Grâce à une frappe puissante de Jarne Steuckers, les Canaris ont ouvert le score à la 42e minute.

Les Anversois ont réagi au retour des vestiaires et se sont montré nettement plus menaçants. Mais ils ont dû attendre la 81e minute de jeu pour enfin revenir au score. Tout juste monté au jeu, Chidera Ejuke a trouvé la lucarne du but de Suzuki.

Suffisant pour prendre un point, mais pour décrocher la victoire: le Great Old se contente d'un point et manque l'occasion de se rapprocher du podium, les Canaris restent à la huitième place.