Plus qu'un finisseur : 'Ice Rabbit' Dolberg apporte à Anderlecht ce dont il a longtemps manqué

Anderlecht oscille au rythme de ses Danois. Parmi eux, Kasper Dolberg rappelle d'anciens attaquants qui ont marqué le club de leur empreinte.

L'un des premiers noms qui revient dans les numéros neuf qui ont marqué Anderlecht ces dernières années est Aleksandar Mitrovic. Si comparer Kasper Dolberg au Serbe reste délicat, le Danois a des qualités que Mitrovic avait aussi : il garde excellement le ballon dos au but. Une caractéristique que l'équipe avait un peu perdu à ce poste ces dernières saisons.

Targetman et finisseur à la fois

Lukas Nmecha et Joshua Zirkzee étaient techniquement légèrement plus doués que le Danois, mais évitaient parfois d'aller au duel. Ils jouaient principalement face au but et tentaient parfois d'éliminer leur adversaire direct lorsque celui-ci les accompagnait dans leurs décrochages. Dolberg n'hésite pas à appeler le ballon dos au but, même lorsqu'il sent le souffle de son défenseur dans son dos.

Et il reste souvent debout. Ses coéquipiers rappellent parfois aux arbitres le nombre de fautes d'antijeu, de coups dont il est victime. Et c’est aussi une qualité de 'The Ice Rabbit', son surnom auprès des supporters de l'Ajax : il ne se plaint pas.

Le symbole de la danish connection d'Anderlecht

Dolberg joue juste son match. On dit parfois de lui qu’il est trop stoïque après un but, mais sa mentalité garantit également qu’un adversaire ne peut pas le sortir du match par ses fautes ou ses provocations. Il n'y réagit jamais et continue de jouer. Il n'a d'ailleurs récolté un seul carton jaune cette saison.

Jesper Fredberg se frotte encore les mains de l'avoir attiré. Brian Riemer a une bonne relation avec son compatriote et le comprend, ce qui n’a pas été forcément le cas dans ses derniers clubs. Dolberg n’a pas de montagnes russes émotionnelles. Cela facilite la collaboration.

Après la défaite contre Standard, Riemer a exhorté les joueurs à prendre leurs responsabilités. Non pas en étant un leader vocal, mais en se montrant dans les moments difficiles. Dolberg l'a compris à la lettre et s'assure de toujours offrir une solution à ses partenaires lorsqu'ils sont sous pression. Pour Anderlecht, la meilleure chose serait de le convaincre de rester grâce au retour en Coupe d'Europe.