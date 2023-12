Ronny Deila commet-il une erreur avec Philip Zinckernagel ?

Non, Hein Vanhaezebrouck, il ne s'agit pas d'une proposition à Ronny Deila. Mais il est remarquable que le Norvégien n'ait qu'une seule place à partager entre ses deux meilleurs joueurs offensifs, Antonio Nusa et Andreas Skov Olsen.

Le match de ce jeudi contre Bodo/Glimt a probablement donné une petite idée de la composition de Bruges dimanche, dans le derby des Flandres contre La Gantoise. Antonio Nusa a quitté la pelouse à l'heure de jeu, Andreas Skov Olsen a tenu jusqu'à l'aube du temps additionnel.

Skov Olsen de retour sur le banc ?

Lors des trois derniers matchs, Skov Olsen a cédé sa place à Philip Zinckernagel, qui avait déjà mis Nusa sur le banc plus tôt cette saison. Maintenant que ce dernier est à nouveau en pleine forme, il obtiendra sûrement une place de titulaire contre Gand... avec Zinckernagel à droite ?

Et Skov Olsen ? Sur le banc. L'ancien joueur du Standard a obtenu une place de titulaire presque indiscutable, de manière assez mystérieuse. Il n'a débuté sur le banc qu'à une seule reprise en Pro League. Deila, en conférence de presse, s'était exprimé sur le sujet.

"J'ai besoin d'équilibre, donc de profils différents. Philip est un joueur important et polyvalent. Il est intelligent, peut gérer de nombreux postes et assure l'équilibre. Il donne de l'énergie aux autres et c'est un leader."

Qualités défensives ou offensives

Mais lorsque vous avez deux joueurs aussi décisifs que Skov Olsen et Nusa dans votre noyau, ne devriez-vous pas les utiliser ensemble ? Zinckernagel est-il défensivement plus décisif pour le résultat ? Avec quatre buts et cinq passes décisives en 26 matches, il ne s'en sort pas trop mal.



Mais les qualités défensives du Danois peuvent-elles compenser les 16 buts et 5 passes décisives de Skov Olsen ? C'est visiblement ce qu'estime Ronny Deila, qui préfère choisir entre l'un des deux joueurs pour accompagner Zinckernagel, plutôt que d'aligner les deux simultanément. Mystérieux.