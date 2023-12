"Anderlecht ne doit pas s'étonner que nos supporters leur jettent des trucs"

La rencontre entre l'Antwerp et l'Anderlecht a été tendue. Cela se reflète dans les interviews d'après-match.

En ouvrant le score dès la huitième minute grâce à Théo Leoni (et à Jean Butez), Anderlecht est très vite passé en mode gestion, avec un bloc plus bas, des reconversions rapides et des joueurs qui prenaient leur temps.

Entré à la place d'Owen Wijndal en première mi-temps, Jelle Bataille n'a pas aimé le comportement des Mauves, bien que l'Antwerp ait fini par égaliser : “Ils faisaient toujours comme s’ils avaient reçu un coup dans le visage. Et ils prenaient cinq minutes par dégagement. Ils ne doivent pas être étonnés que nos supporters leur jettent des trucs. Mais bon, nous aurions fait la même chose à leur place. C’était à l’arbitre d’intervenir" déclare-t-il.

Principal visé par ces propos et par les projectiles du Bosuil, Kasper Schemeichel avait le sourire au moment de lui répondre : "Je devais quand même enlever toutes les bouteilles de mon rectangle ? C’est normal que ça prenne du temps, non ? Ce n’est pas ma faute". Un petit avant-goût de la tension des Playoffs.