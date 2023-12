Toby Alderweireld, encore lui, sauve un point pour l'Antwerp contre Westerlo

Le Great Old a été mis dans de fameux draps contre les Campinois. L'Antwerp s'en sort finalement avec un point, grâce à Toby Alderweireld.

En s'imposant contre Westerlo, l'Antwerp pouvait rejoindre le top 4 et se mettre dans une bonne position pour conclure son année civile de la meilleure des manières.

Mis en difficulté, le Great Old doit attendre le temps additionnel de la première période pour prendre les devants. Arbnor Muja est le premier buteur de cette rencontre, servi par Arthur Vermeeren (1-0, 45+1e).

Mais après un début de saison difficile, Westerlo reprend du poil de la bête et ne se laisse pas abattre. Bien aidés par Jean Butez, auteur d'une deuxième bourde en quelques jours, les Campinois vont revenir dans le match via Stassin (1-1, 71e), avant que l'ancien d'Anderlecht n'inscrive un second but ce samedi (1-2, 77e) pour mettre les siens aux commandes.

Mais encore une fois, le RAFC va être sauvé par son capitaine, Toby Alderweireld, qui égalise quelques minutes avant la fin du temps réglementaire (2-2, 86e), sur un assist de Yusuf. Un bon point pour Westerlo, un nouveau coup d'arrêt pour l'Antwerp.