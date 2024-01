Des audiences en hausse en Jupiler Pro League : "Spectacle garanti !"

La Pro League a le vent en poupe ! Les audiences télévisées ont augmenté pour la troisième année consécutive, et le taux de remplissage des stades a augmenté de 10%.

L'année 2023 aura été une très bonne année pour le football belge. La Pro League a ainsi communiqué les chiffres officiels d'audience pour la première moitié de saison, et ils sont excellents. Notre championnat a réuni 1,6 million de téléspectateurs jusqu'ici, ce qui constitue une nouvelle augmentation par rapport à la saison 2022-2023 - et la troisième augmentation consécutive.

"Faire vivre nos stades et rassembler les gens, c'est ce à quoi nous travaillons chaque jour avec les clubs", se réjouit Lorin Parys, CEO, dans le communiqué de la Pro League. "Nous avons dû accorder une attention particulière à cet objectif après le Covid, car les supporters semblaient rester à l'écart plus longtemps que dans d'autres pays."

Mission accomplie, donc. Une saison 2022-2023 passionnante de bout en bout y a naturellement contribué, ainsi que le retour au premier plan d'un club comme le RSC Anderlecht. Et les supporters ne sont pas présents que devant leur téléviseur : le taux de remplissage des stades belges est de près de 65 %. Soit presque 10 % de plus par rapport à l'année dernière.

Les initiatives d'Anderlecht et Westerlo saluées

Lorin Parys se réjouit de cette affluence impressionnante et félicite plusieurs clubs pour leurs initiatives originales. "Les clubs font de plus en plus d'un match une expérience, comme les spectacles de lumière au RSC Anderlecht ou les animations pour enfants à KVC Westerlo, les différents concepts en matière d'hospitality, les marchés de Noël, les kids clubs, les DJ et les fêtes aux stades après les matchs. Cela vaut donc la peine de venir et de rester au stade avec sa famille et ses amis avant et après le match", déclare-t-il.

"Enfin, nous sommes également à l'écoute de nos supporters pour améliorer l'expérience des matchs, comme nous l'avons fait, par exemple, avec la suppression du slot horaire du dimanche soir la saison dernière. Un stade plein est, en effet, synonyme d'ambiance et de bonnes nouvelles pour les clubs et les fans."