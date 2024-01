Dirk Kuyt va devoir perdre une habitude à Anvers : "On ne fera plus ça"

Le nouvel entraîneur du Beerschot est une véritable légende du football néerlandais : Dirk Kuyt. Il n'est pas le premier de sa génération à débarquer en Belgique, puisqu'il a bien sûr côtoyé dans sa carrière un certain Mark Van Bommel.

Dirk Kuyt et Mark Van Bommel ont porté ensemble le maillot des Pays-Bas à de nombreuses reprises et sont des icônes du football néerlandais. Tous deux étaient titulaires lors de la fameuse finale de Coupe du Monde 2010, perdue face à l'Espagne. Autant dire que les coachs des deux clubs d'Anvers n'ont pas l'habitude d'être... rivaux.

"J'ai été en contact avec Mark récemment, il m'a envoyé un message dès qu'il a su que je devenais l'entraîneur du Beerschot", a reconnu Kuyt lors de sa première conférence de presse, dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws. "Mais nous avons immédiatement convenu de ne plus le faire. Nous sommes devenus rivaux (rires)".

On ne rigole en effet pas à Anvers quand il s'agit de la rivalité entre le Beerschot et l'Antwerp. "Je n'ai pas convenu d'une rencontre avec Mark, non. Le premier match arrive le 12 janvier et le groupe requiert toute mon attention", assure le nouveau coach des Rats. "Mais par après, nous nous donnerons rendez-vous, ça ne fait aucun doute".