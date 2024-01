Pour le RFC Seraing, la descente aux enfers continue : "On a joué comme une P2 !"

Relégué en Challenger Pro League la saison dernière, le RFC Seraing est, une nouvelle fois, dans la zone rouge. Les Métallos doivent éviter une seconde descente consécutive, mais prennent l'eau.

Quand une équipe est reléguée au niveau inférieur, elle fait généralement office de favorite dans la course à la remontée. Cela n'a cependant jamais été le cas du RFC Seraing, descendu la saison dernière en Challenger Pro League.

Les Métallos sont avant-derniers du championnat et ont reçu une nouvelle gifle, ce dimanche, contre les Francs-Borains. Au micro de nos confrères de la Dernière Heure, l'entraîneur de Seraing, Grégory Proment, était complètement dépité.

"J'ai rarement eu une telle honte dans ma vie. On a joué comme des joueurs de P2, c'est inexplicable. Une telle prestation ne peut pas exister et il va falloir changer quelque chose : les joueurs, moi, ou les deux. On m'a donné un groupe et pour le moment, je n'y arrive pas."

Des aveux forts de la part du Français de 45 ans, qui n'a remporté que trois matchs depuis le début de la saison, pour 5 partages et 9 défaites.