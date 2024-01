Une surprise à l'Union face à Anderlecht ?

L'Union SG accueille le RSC Anderlecht ce mercredi soir en quart de finale de la Coupe de Belgique. Le coach Alexander Blessin pourrait décider d'aligner une nouvelle recrue.

C'est officiel depuis ce mardi après-midi : Henz Leidner est un joueur de l'Union. Le gardien international autrichien (36 sélections) est prêté jusqu'à la fin de la saison.

Ce mercredi face à Anderlecht, le titulaire indiscutable Anthony Moris est suspendu. Joachim Imbrechts était attendu pour le remplacer, mais l'arrivée de Leidner semble avoir rabattu les cartes.

Union - Anderlecht : Leidner titulaire ?

En conférence de presse d'avant-match, le coach de l'Union Alexander Blessin a expliqué que Leidner pourrait démarrer contre Anderlecht.

"Je prendrai ma décision finale demain (mercredi)", a déclaré Blessin - selon des propos relayés par la Dernière Heure. "Leidner a fait une bonne première session d'entraînement ce matin et m'a impressionné, c'est possible qu'il joue face à Anderlecht. Quand on a autant d'expérience comme c'est son cas, on ne peut pas le voir comme un troisième gardien. Il sera donc là pour être le deuxième gardien derrière Anthony Moris. Nous voulions avoir la possibilité de réagir si Anthony avait une blessure ou une carte rouge."

J'ai parlé avec Joachim (Imbrechts) et je sais que c'est un jeune gars qui acceptera s'il ne joue pas. Il a réagi positivement et est concentré. Il sera peut-être triste à un moment donné mais il connaît nos objectifs."