Thorsten Fink pointe une particularité du transfert d'Hashioka vers la Premier League

Les Trudonnaires ont perdu leur défenseur au profit de la Premier League.

Daiki Hashioka a plié bagage et mis le cap sur l'Angleterre où il s'est engagé au profit du promu Luton Town.

"Il y avait beaucoup d'intérêt pour Hashioka, et je suis heureux pour lui qu'il puisse tenter une telle aventure. Il deviendra le premier Japonais de l'histoire du club de Luton Town, ce qui lui permettra de jouer au moins une demi-saison en Premier League", a commenté Thorsten Fink cité par Het Belang van Limburg.

L'Allemand est heureux de pouvoir utiliser un tel transfert comme exemple pour motiver ses troupes : "C'est un très bon exemple pour les autres jeunes de notre équipe qui rêvent de jouer un jour dans un grand championnat. Cela leur montre que c'est possible de passer de STVV à un grand club, et cela a été prouvé une fois de plus."