Albert Sambi Lokonga, la surprise de Domenico Tedesco à l'Euro ? "J'ai ajouté divers aspects à mon jeu"

Depuis un mois et demi, Albert Sambi Lokonga enchaîne avec Luton Town. Le milieu de terrain rêve de l'Euro, mais il n'a pas encore eu de nouvelles de Domenico Tedesco.

Depuis sa montée au jeu contre Manchester City au milieu du mois de décembre, Albert Sambi Lokonga enchaîne avec Luton, candidat à la relégation en Premier League. Le milieu de terrain a été titularisé lors des cinq derniers matchs de championnat, et le résultat est très satisfaisant : trois victoires et un partage pour une seule défaite, contre Chelsea.

Jouer pour ne pas descendre n'est jamais facile, mais c'est encore plus le cas lorsque vous évoluez en Premier League, championnat le plus physique du monde. Joueur plutôt technique, l'ancien d'Anderlecht a travaillé diverses parties de son jeu en Angleterre, et se dit plus complet. "Ici, j'ai appris à faire le sale boulot. Gagner des duels, les deuxièmes ballons, tacler,.. C'est des aspects que j'ai ajoutés à mon jeu" déclare-t-il au Nieuwsblad.

S'il n'a pas encore été sélectionné une seule fois par Domenico Tedesco, Sambi Lokonga rêve de participer à l'Euro 2024. Prêté jusqu'en fin de saison par Arsenal, il espère garder sa place et s'imposer, faire des bonnes prestations à l'Euro pour, peut-être, s'imposer chez les Gunners. "Bien sûr, je rêve encore du championnat d'Europe ! Je veux rendre la tâche aussi difficile que possible au sélectionneur national."