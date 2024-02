Le sort du match entre Anderlecht et Genk n'a pas fini de faire parler. Jesper Fredberg s'est exprimé sur cette triste saga.

Hier soir, le feuilleton du match à rejouer entre Anderlecht a connu un nouvel épisode. Dans son communiqué, le Sporting a expliqué contre-attaquer auprès de la Commission d'évocation et du CBAS pour réévaluer la situation.

Interrogé par Het Laatste Nieuws, Jesper Fredberg est revenu sur cette actualité chaude : "Tout d’abord, chacun doit désormais prendre ses responsabilités et prendre des décisions réfléchies dans l’intérêt du football belge. La réponse n’est certainement pas de rejouer un match à chaque erreur".

Finira-t-on par rejouer Anderlecht - Genk ?

Selon Fredberg, ces erreurs seront toujours commises, mais des solutions peuvent être trouvées, comme libérer plus de ressources pour les arbitres, introduire un statut professionnel ou même de simplifier les règles.

Mais à plus court terme, le directeur sportif danois regarde en direction du CBAS : "J’espère que la clarté viendra bientôt. Je suis convaincu que le bon sens finira par l’emporter". Et si Genk obtenait malgré tout gain de cause ? Sa réponse se veut cynique : "Alors, mon prochain achat sera un avocat, peut-être nous offrira-t-il cinq points supplémentaires par saison".