Le Standard pourrait compter sur le retour d'un cadre face à Louvain

Les Rouches vont avoir besoin de toutes leurs forces pour leur bataille du maintien. Le match face à OHL s'annonce crucial.

Après le partage face au RWDM samedi dernier, le Standard continue sa longue et douloureuse bataille pour le maintien au sein de la Jupiler Pro League et le club se retrouve au coude-à-coude avec Charleroi ou encore les Molenbeekois.

Lors de leur déplacement à Bruxelles le week-end dernier, les joueurs et le staff ont croisé les doigts pour Steven Alzate. En effet, ce dernier a été contraint de quitter le terrain après seulement vingt minutes de jeu face au RWDM. Victime d'un coup direct, il a été remplacé par Hayao Kawabe, juste après l'ouverture du score des locaux.

Cependant, une bonne nouvelle pourrait donner le sourire aux supporters du Standard puisque, selon les informations de la Dernière Heure, Steven Alzate pourrait bien être disponible pour le match très important face à Oud-Heverlee Louvain de samedi à Sclessin.

A seulement une unité de la zone rouge et de son adversaire direct de ce week-end, le club liégeois va devoir redresser la barre alors qu'il ne reste que six rencontres. Pour rappel, le Standard n'a plus gagné depuis le 25 novembre dernier (face à Genk, 1-0).