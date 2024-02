Le champion d'Asie est connu, triplé d'un ancien joueur d'Eupen !

La Jordanie avait crée la surprise de cette Coupe d'Asie en atteignant la finale pour la première fois. L'ancienne formation coachée par le duo belge Vital Borkelmans et Stefan Vander Heiden, menée par Musa Tamari (ex-OHL) était opposée au pays hôte, le Qatar.

Du côté du tenant du titre, c'est un certain Akram Afif (passé par Eupen) qui a permis aux siens de conserver la coupe. Afif a en effet planté les trois buts qataris, tous inscrits sur penalty (22e, 73e et 90e+5), alorsq qu'Al Naimat égalisait après l'heure de jeu (67e).

Le Qatar a ainsi remporté la Coupe d'Asie pour la deuxième fois consécutive de son histoire. Le record de victoires reste détenu par le Japon avec quatre titres.

The Asian Cup Stay’s At Doha??????#AlAnnabi Secures the title for the second consecutive time??????#WinAsOne #AsianCupFinal #AsianCup2023 pic.twitter.com/GjvUvFH8tI