Diego Simeone évoque les premiers pas d'Arthur Vermeeren à l'Atlético de Madrid : "Un processus qui prend du temps"

Titulaire surprise contre le Rayo Vallecano, Arthur Vermeeren n'a pas encore reçu d'autre occasion de porter les couleurs de l'Atlético de Madrid en match officiel. Pas de panique selon son entraîneur, Diego Simeone. L'intégration du jeune Diable Rouge suit son cours.

Même la presse espagnole se le demande. Pourquoi Arthur Vermeeren, titulaire surprise quelques jours après son arrivée, contre le Rayo Vallecano, n'a pas encore reçu d'autre occasion de se montrer à l'Atlético de Madrid ? Pas même la moindre petite montée au jeu pour le Diable Rouge, qui reste patient.

Interrogé à ce sujet en conférence de presse, ce vendredi, le T1 des Colchoneros a laissé entendre que son adaptation prendrait encore quelques semaines. "Je n'ai pas encore eu beaucoup de temps pour travailler avec lui. Il apprend la langue, s'intègre bien dans le groupe et dans le vestiaire. Il s'implique de plus en plus auprès de ses coéquipiers."

Un processus que Vermeeren doit franchir

Mais alors, quand Vermeeren foulera-t-il encore la pelouse du Wanda Metropolitano ? "Tout ce processus prend du temps, mais lui permettra finalement d'obtenir des minutes de jeu. Il rejouera quand nous estimerons que le moment est venu" a conclu Diego Simeone.

L'Atlético de Madrid, quatrième, reçoit Las Palmas, huitième, ce samedi. Avec Vermeeren dans le groupe, c'est certain. Sur le terrain, c'est une autre histoire... pour le moment.