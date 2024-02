Eden Hazard va retrouver l'un des plus gros cauchemars de Roberto Martinez

Chunkz has finally made his pick! The legendary Eden Hazard joins his squad. 🔥



Who are you rooting for? Team Chunkz or Team AboFlah? Be part of the excitement! Get your tickets now and witness @hazardeden10 in action. 🎟️



استطاع شنكز أن يتخذ القرار أخيراً! الأسطوري إيدن هازارد… pic.twitter.com/KU40plaSze