George Ilenikhena est bien le nouveau phénomène que l'Antwerp espérait trouver, malgré des semaines difficiles

Avec deux buts, George Ilenikhena a ouvert la voie vers la finale pour l'Antwerp. Après avoir également marqué le week-end dernier contre Gand, sa période de disette semble terminée.

George Ilenikhena (17 ans) avait un grand sourire après le match, mais ce n'était pas toujours le cas ces dernières semaines. "Ce match était très important pour nous et nous avons bien joué. Les supporters étaient derrière nous. Et maintenant, il faut emporter cette finale, hein", a-t-il déclaré.

Cependant, ces sept matchs sans but lui pesaient vraiment. Ilenikhena a été présenté comme l'un des talents à suivre cette saison, ayant coûté 6 millions d'euros, mais on en aurait presque oublié son âge. "Ce n'était pas les semaines les plus faciles pour moi, mais j'ai continué à tout donner à l'entraînement et j'ai toujours fait de mon mieux en match", assure l'ancien joueur d'Amiens.

"Je sens la confiance du coach et de mes coéquipiers. Janssen m'aide énormément sur le terrain. Il crée des espaces et me cherche en profondeur. Un vrai soutien !", ajoute le Français, qui a montré son sens du but contre Ostende. "Ce n'est pas un hasard, je sens ces choses-là. Je travaille beaucoup aussi, car c'est important pour un attaquant. Sinon, vous ne marquez pas de buts."