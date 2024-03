Suivi par l'Inter Milan, un grand talent belge réagit pour la première fois

Tobe Leysen avait droit à un bel honneur en tribunes, à Sclessin : Samir Handanovic, recruteur pour l'Inter Milan, s'était rendu sur place pour le voir jouer contre OHL. Le portier louvaniste a réagi.

Tobe Leysen (21 ans) n'en revenait pas quand il a appris que le légendaire gardien de but était présent en tribunes à Sclessin spécifiquement pour lui. "Au début, je n'y croyais pas. Puis j'ai vu les photos, et il était bel et bien là", se rappelle Leysen dans Het Belang van Limburg. C'est à notre micro que le jeune portier d'OHL avait appris la nouvelle à l'époque (relisez l'interview ici).

Depuis, rien de concret n'a eu lieu, mais il y a bien eu contact : "Mon agent a eu Handanovic au téléphone, mais rien de plus", révèle-t-il. "Il ne s'est rien passé au niveau des clubs. Tant qu'ils ne m'appellent pas ni moi, ni le club, il n'y a pas de quoi en faire une histoire". Tobe Leysen est donc concentré sur sa saison à OHL, et à 21 ans, il sait qu'il a le temps devant lui.

"Je n'y pense pas actuellement. Si je me mets à avoir ça dans la tête, je vais devenir fou", conclut le gardien de but louvaniste avec lucidité.