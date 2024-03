Le Standard, candidat à l'Europe grâce aux Playoffs ? "Avec une équipe libérée, ça peut faire mal"

Le Standard avait beaucoup de pression sur les épaules en cette fin de saison. Mais la victoire contre La Gantoise éloigné le spectre des Playdowns.

C'est dire à quel point la saison du Standard est compliquée : en cette fin de phase classique, les joueurs n'avaient qu'une mission : éviter le pire et se maintenir. Avec cinq points d'avance sur la zone rouge à deux matchs de la fin, la mission est quasiment accomplie.

Philippe Albert est revenu pour la RTBF sur cette victoire capitale face à La Gantoise : "Il y a eu quelques faits de match, un carton rouge logique, une occasion ratée pour les Buffalos de faire 0-2. Le déroulement du match a permis aux Rouches de prendre le contrôle, à 11 contre 10, mais je crois que le Standard a surtout retrouvé son rythme, encouragé par un Sclessin enthousiaste. La situation était telle qu'ils ne pouvaient pas perdre de points. Cette victoire sauve le Standard".

Le fait de voir cette pression du bas de tableau disparaître pourrait faire des rouches une équipe à surveiller lors des prochaines semaines, si elle joue de manière plus libérée : "Les Liégeois doivent avant tout se faire plaisir, faire plaisir à leurs supporters et déjà préparer les Playoffs 2. Et pourquoi ne pas viser quelque chose de beau dans cette mini-compétition ? Il faut être ambitieux... Et avec une équipe libérée, ça peut faire mal". Après des mois à regarder dans son rétroviseur, le Standard peut à nouveau regarder vers le haut.