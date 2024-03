Les cinquante plus grands talents du monde, avec deux Belges, un Brugeois, un Anversois et un ex-Mauve

De plus en plus de Belges font partie des plus grands talents de la planète. Selon le média Goal.com, deux font actuellement partie des 50 plus grands talents au monde. On retrouve également des joueurs du championnat de Belgique, et des anciens.

Le célèbre média espagnol Goal.com a dressé sa liste des cinquante plus grands talents au monde. Seule condition : les joueurs concernés doivent être nés après le 1er janvier 2005.

À la première place, on retrouve Lamine Yamal, 16 ans, du FC Barcelone. Le nouveau "wonderkid" du Barça bénéficie de plus en plus de temps de jeu, et bat tous les records de précocité.

Le Brésilien Eindrick (Palmeiras, Real Madrid à partir de juillet 2024) est à la deuxième place, Warren Zaire-Emery du PSG complète le podium. Mathys Tel (Bayern Munich) et Arda Guler (Real Madrid) font partie du top 10.

Deux Belges, un Brugeois et un Anversois dans les 50 plus grands talents du monde

Il ne faut pas descendre plus loin qu'à la onzième place pour retrouver un joueur du championnat de Belgique avec Antonio Nusa, du Club de Bruges. Arthur Vermeeren est le premier Belge, 18e.

George Ilenikhena de l'Antwerp est 36e, et le deuxième Belge, Julien Duranville, pointe à la 42e place.