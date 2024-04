Catastrophe pour l'Antwerp !

Lors de la rencontre contre Anderlecht, le gardien de l'Antwerp Jean Butez s'est blessé à la main suite à un duel avec un joueur de l'équipe adverse.

Les Anversois retenaient leur souffle et attendaient une mise à jour provenant du staff médical. La nouvelle vient de tomber. Et, comme vous vous en doutez, elle n'est pas du tout bonne.

Comme l'explique le communiqué de l'Antwerp, "Jean Butez a subi une fracture à la main samedi dernier". "La fracture a été soignée chirurgicalement" ce dimanche à l'hôpital de Deurne.

"Depuis, notre gardien a entamé sa rééducation et sera indisponible jusqu'à la fin de cette saison", poursuit le communiqué de l'Antwerp.

Jean Butez est titulaire indiscutable dans les cages de l'Antwerp. Son absence risque de faire très mal au Great Old, qui est désormais à 9 points de l'Union - qui doit encore jouer ce lundi, contre Genk.

Jean Butez heeft afgelopen zaterdag, in de wedstrijd tegen Anderlecht, een breukje opgelopen in de hand. Dat was het gevolg van een duel met een speler van paars-wit.



Het breukje is gisteren, op Paaszondag, door Prof. Dr. Vanhees in AZ Monica in Deurne operatief hersteld. Onze… pic.twitter.com/eOA9tBHy2A