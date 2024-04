Un ancien du Standard l'affirme : "Le huis clos peut avoir un énorme impact..."

Ce samedi, le Standard va disputer sa première rencontre à domicile dans ces Europe Playoffs. Cependant, elle sera à huis clos.

Les débordements des supporters rouches en tribune lors de la rencontre de Coupe de Belgique à Anderlecht aura eu de grosses conséquences pour le Standard. Ainsi, le club devrait disputer une rencontre à huis clos en guise de sanction.

Et celle-ci aura lieu ce samedi lors de la réception d'Oud-Heverlee Louvain, soit la première rencontre à domicile de ces Europe Playoffs 2023-2024.

"Le huis clos peut avoir un énorme impact, surtout dans un club comme le Standard. Un stade vide, ça donne l’impression de jouer un amical. Il faut trouver collectivement une motivation supplémentaire. Ce qu’on faisait dans le vestiaire avant ces matchs-là", a confié Renaud Emond à la Dernière Heure.

Huis clos acté pour le Standard mais pas pour Anderlecht

Mais les joueurs vont devoir puiser dans les ressources mentales afin de se dépasser face à des Louvanistes qui arrivent avec le couteau entre les dents après la fin de match folle face à Malines qui s'est soldé par une défaite pour eux.

"Ce calme et ce vide, inhabituels, sont un peu perturbants au début. Il faut pouvoir tourner le bouton mentalement", a ajouté Damian Pavlovic dans des propos rapportés par le quotidien.

Pour rappel, du côté d'Anderlecht, la possibilité d'un huis clos a également été discutée mais cela prendra plus de temps pour avoir une décision et on pourrait même devoir attendre... la saison prochaine ! (LIRE ICI)