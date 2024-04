🎥 Johan Bakayoko ne s'arrête plus : encore un but en Eredivisie

Johan Bakayoko a enchaîné en Eredivisie un quatrième but en autant de matchs consécutifs. Le Diable Rouge confirme sa grande forme.

Le PSV Eindhoven peut se frotter les mains : si le club veut vendre Johan Bakayoko (20 ans) l'été prochain, il devrait décrocher le jackpot. Le Diable Rouge est dans une forme olympique en cette fin de saison d'Eredivisie.

Ce samedi contre Vitesse Arnhem, lanterne rouge, le PSV s'est imposé sur le lourd score de 6 buts à 0, et Bakayoko a inscrit le 4e but de ses couleurs à la 53e minute de jeu. Un but en arrivant de la deuxième ligne, plein d'opportunisme.

Johan Bakayoko inscrivait là son 4e but en 4 rencontres consécutives, et son 10e de la saison en Eredivisie. Le Belge compte également 9 assists en championnat. Toutes compétitions confondues, il en est à 12 buts et 14 passes décisives.

Johan Bakayoko (2003 et A🇧🇪) !!!! Bakayogoal ! pic.twitter.com/XjncOZAH71 — Prospect Belgium 🇧🇪 (@ProspectBelgium) April 13, 2024

Le PSV Eindhoven est largement en tête de l'Eredivisie, avec 12 points d'avance sur son plus proche poursuivant Feyenoord. Vitesse Arnhem vit de son côté une saison catastrophique et est dernier avec déjà 8 points de retard sur le premier non-relégable.

Récemment, l'ancien entraîneur de Genk et d'Anderlecht John Van den Brom était cité à la tête de Vitesse Arnhem, assurant qu'il était prêt à reprendre son club de coeur même en cas de descente en Keuken Kampioen Divisie (lire ici).