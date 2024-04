Un ancien d'Anderlecht plus que reconnaissant : "Il voulait absolument que je reste"

Christian Kouamé a joué une saison du côté du Sporting d'Anderlecht avec des statistiques très propres. Depuis, il est retourné à la Fiorentina où son contrat expire dans quelques mois.

S'il ne sait pas encore de quoi son avenir serait fait, vu que son contrat expire au mois de juin, Christian Kouamé continue de se donner à fond pour la Fiorentina.

Un club pour lequel il évolue depuis septembre 2020 après avoir été acheté pour 15 millions d'euros au Genoa. Un an après son arrivée, il avait été prêté une saison du côté du Sporting d'Anderlecht.

Une saison folle à Anderlecht pour Kouamé

Et ses chiffres parlent d'eux-mêmes : 36 matchs, 13 buts et 10 passes décisives pour l'international ivoirien. Une efficacité redoutable qui l'a aidé à poursuivre son ascension.

Au bout d'une saison, il était retourné du côté de la Fiorentina. En conférence de presse avant le match de Conference League face au Viktoria Plzen, Kouamé a voulu remercier son entraîneur, Vincenzo Italiano.

"Je me souviens de mon retour de Belgique et de mon avenir qui était incertain : il voulait absolument que je reste, en me donnant la possibilité de jouer."

"À une personne comme lui, je devais tout donner.... Pour la confiance qu'il m'a accordée, je ne peux que le remercier en allant sur le terrain et en donnant tout", a-t-il ajouté.