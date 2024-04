Tout le monde en pince pour la pépite du Club de Bruges : "Quelle maturité. Incroyable !"

Le Club de Bruges s'est qualifié pour les demi-finales de la Conference League après sa victoire face au PAOK (0-2).

Le Club de Bruges était pourtant diminué par plusieurs absences pour cette rencontre. Notamment, celle de Maxim De Cuyper, suspendu.

Nicky Hayen a alors décidé d'aligner le jeune Kyriani Sabbe, 19 ans, au poste de latéral droit. Un peu en difficulté en début de match, Sabbe est monté en puissance.

Auteur d'un superbe assist sur le but d'ouverture de Ferran Jutgla, Sabbe a livré un très bon match. Solide défensivement, et entreprenant offensivement.

Bob Madou, nouveau CEO du Club de Bruges, ne boudait pas son plaisir après la rencontre. "Quand on est sur une bonne série, les jeunes sont là aussi", a-t-il déclaré au micro de la RTBF.

Notons également le bon de match de Joel Ordonez et la première européenne de Chemsdine Talbi. "On savait qu’on avait des talents mais quand on voit comment on a joué hier, c’est vraiment incroyable et c’est une bonne expérience pour eux aussi, pour leur maturité pour devenir des joueurs du Club Bruges dans le futur."