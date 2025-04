La prolongation avant le jackpot ? Bruges veut anticiper et blinder deux cadres

Alors que la période de transfert estivale s'annonce mouvementée à Bruges avec des départs inévitables, le Club va tout de même pouvoir compter sur certaines potentielles prolongations.

Auteurs d'une belle saison, notamment avec la campagne européenne réussie en Ligue des Champions, certains joueurs brugeois ont naturellement tapés dans l'oeil de plus grands clubs européens. Avec notamment les départs préssentis de Maxim De Cuyper, Raphael Onyedika et de Joel Ordonez.

Ferran Jutgla, dont l'envie de départ résonne depuis un petit temps, serait également sur la liste des partants. Cependant, on ne peut parler de dépeuplement puisque, selon Het Nieuwsblad, deux cadres du groupe brugeois auraient de fortes chances de prolonger au Jan Breydel.

Ces deux cadres ce sont Ardon Jashari et Christos Tzolis. Deux pièces maitresses et artisants de la très bonne saison brugeoise. Les motivations sont évidemment le temps de jeu qui convient au deux hommes et bien sur, la potentielle option de refaire une belle campagne européenne l'année prochaine. Bruges étant bien lancé dans les Play-offs, ils seront très certainement, au minimum, qualifié pour l'Europa League.

Deux bonnes nouvelles donc puisque le Suisse, Jashari, dit se sentir bien au Club et les dirigeants ne le laisseraient pas partir à moins d'une offre de 40 millions d'euros. Pour ce qui est de Tzolis, un départ n'est pas envisagé pour cet été de plus qu'il pourrait se voir offrir un contrat plus florissant.

Une petite base solide sur laquelle pourront s'appuyer les dirigeants dans la construction du groupe pour la saison suivante et ainsi pourquoi pas faire encore mieux que cette année.