Zulte Waregem ne veut pas laisser la RAAL rêver : participation massive pour le déplacement à Lokeren

La lutte pour le titre en Challenger Pro League est extrêmement serrée. À la veille de l'avant-dernière journée, le RWDM est tout proche de la montée, mais Zulte Waregem ne peut plus vraiment se permettre de trébucher.

Le RWDM est actuellement en tête avec 57 points, suivi de Zulte Waregem et La Louvière avec 56 points. De plus, les Loups ont disputé un match de plus, ce qui offre un matelas de sécurité à Zulte.

Une dernière journée décisive ?

Si le RWDM gagne à domicile contre Lommel, il sera assuré de la promotion. Sur la base des matches remportés, la même règle s'applique à Zulte Waregem s'il peut l'emporter contre l'équipe en forme : Lokeren-Temse.

La Louvière ne joue pas le week-end prochain et doit espérer une perte de points de son (ses) concurrent(s). Cela pourrait alors encore se jouer lors de la dernière journée. Zulte Waregem recevra le RWDM dans un stade plein, La Louvière jouera à Lommel.

Les billets se vendent comme des petits pains

La tension est palpable du côté d'Essevee. Après que le match contre le RWDM se soit rapidement soldé par un guichet fermé, une grande nouvelle est maintenant annoncée concernant le match à Lokeren.

Pour le match contre Lokeren-Temse à Daknam, le parcage visiteurs - pouvant accueillir 1136 supporters - est également complet. De quoi aller chercher quelque chose en Pays de Waes, et priver la RAAL de tout espoir ?