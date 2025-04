Le fils d'une légende prolonge au Club de Bruges

Ainsi, cette saison, on a pu voir percer Roméo Vermant, fils de Sven Vermant, qui compte plus de 400 matchs pour le Club de Bruges. Noah Fadiga, fils de Khalilou Fadiga, a quant à lui été formé à Bruges mais a dû s'exiler pour percer aux Pays-Bas, avant de revenir à La Gantoise.

Ce ne devrait pas être le cas de Gianluca Okon (16 ans), fils du légendaire Paul Okon. L'international australien a porté les couleurs du Club de 1991 à 1996, disputant 80 matchs pour les Blauw & Zwart et remportant au passage le Soulier d'Or en 1995.

