"C'est fait" : record de transfert pulvérisé pour OHL, qui va voir son grand talent rejoindre la Bundesliga

Parfois, des joueurs de clubs moins huppés de notre championnat se révèlent et partent directement vers les puissances étrangères, sans passer par la case intermédiaire.

C'est exactement ce que s'apprête à faire Ezechiel Banzuzi, le milieu de terrain d'OHL pisté depuis longtemps par plusieurs clubs hors-Belgique, notamment en Bundesliga. Les discussions se sont grandement intensifiées, ces derniers jours.

C'est d'abord le Borussia Dortmund qui semblait le plus proche de s'attacher ses services, mais une première offre établie à dix millions d'euros a été rejetée par les pensionnaires de Den Dreef.

Ensuite, le RB Leipzig a brûlé la politesse au BVB en déposant 16 millions d'euros sur la table. Une offre acceptée, selon les informations de la branche allemande de Sky Sports. Le médian néerlandais de 20 ans aurait même déjà passé sa visite médicale à Leipzig et signé un contrat de cinq ans, jusqu'en 2030.

Louvain va donc exploser son record de transfert sortant, puisque celui-ci était établi à 5.5 millions d'euros après le départ de Thomas Henry vers Venezia lors de la saison 2021-2022. L'été dernier, Mandela Keita avait été vendu 5 millions d'euros à l'Antwerp, qui l'a ensuite cédé à Parme contre près de 12 millions d'euros en fin de mercato.

Banzuzi avait rejoint OHL à l’été 2023 en provenance du NAC Breda, pour un montant de 1,2 million d’euros. Malgré l’intérêt notamment du RSC Anderlecht, il avait alors choisi Louvain. Le club néerlandais a également négocié un pourcentage à la revente, de l'ordre de 12.5% selon le Nieuwsblad.

